De Giovanni: “La vittori di ieri contro la Juve è stata la rivincita di Napoli-Verona”

Maurizio De Giovanni, scrittore italiano, è intervenuto ai microfoni di Radio24, durante la trasmissione ‘Tutti Convocati’, per parlare della vittoria di ieri del Napoli contro la Juventus. Di seguito le dichiarazioni: “La vittoria contro la Juventus è stata la rivincita di quel brutto Napoli-Verona del finale della scorsa stagione. Quella partita ci ha costato la Champions e ieri era un pensiero fisso in testa. La terza giornata non dà molte indicazioni sull’epilogo del campionato, ma mette tanta pressione”.