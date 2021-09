Corradini: “Il Napoli ha un grande potenziale, Koulibaly mostruoso ma la svista di Manolas è stata da brividi”

“Il Napoli è stato superiore. La Juve ha costruito la partita sull’ errore di Manolas e nel secondo tempo non c’è stata storia. Dove può arrivare il Napoli? Ha grandi potenzialità e deve puntare a traguardi importanti. Spalletti e i suoi non possono nascondersi, se la devono giocare. Buono l’ esordio di Anguissa: condivide? Che bravo questo ragazzo, è forte fisicamente e mi ha colpito l’ autorità nel gestire il pallone. E pensare che si è allenato coi compagni, per la prima volta, soltanto mercoledì pomeriggio. Lì mezzo ci voleva un mediano come lui.

Come giudica la coppia Manolas-Koulibaly? Se evitassero errori come quello da cui è scaturito il primo gol della Juve, potrebbero completarsi bene. Spalletti ha a disposizione difensori di livello, Koulibaly è mostruoso, non si riesce mai a andargli via. Ha una potenza incredibile nei recuperi e nel sottrarre il pallone agli attaccanti. Con questo gol ha riscattato l’ autorete di due anni fa all’ Allianz Stadium”.

Così l’ex Corradini al Corriere dello Sport ha commentato il post partita di Napoli-Juventus.