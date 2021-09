Cori razzisti contro Bakayoko, il Milan agirà per vie legali

Ancora una volta la piaga dei cori razzisti colpisce il nostro calcio. Questa volta è toccato a Bakayoko, vittima durante Milan–Lazio di cori razzisti. La società rossonera su Twitter ha espresso la propria volontà di agire per vie legali, in questo caso attraverso la FIGC, nel caso in cui le verifiche avviate dalla società meneghina dovrebbero dimostrare quanto accaduto.

“In merito ai cori discriminatori all’indirizzo del nostro calciatore @TimoeB08 provenienti dal settore ospiti e avvertiti da alcuni giornalisti e spettatori, AC Milan dopo le opportune verifiche sta valutando di presentare un esposto alla FIGC”.