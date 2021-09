Corbo: “Il cambio di Spalletti Ounas-Elmas ha cambiato la partita”

Il giornalista de La Repubblica, Antonio Corbo, ha commentato la partita tra Napoli e Juventus di ieri sera nel suo consueto editoriale. Ecco un piccolo estratto:

“Ora Politano c’è ed è diabolico il suo diagonale in slancio esterno. Quel Politano che Spalletti aveva lasciato in campo dopo un grigio primo tempo, preferendo ritirare Elmas e dare frenesia all’attacco con Ounas sottopunta. Non un cambio scontato, ma una variante tattica che porta il Napoli a dominare la partita su una Juve calante. Superiorità che si legge in molti nomi: Mario Rui a sinistra, Fabian Ruiz che ridimensiona Locatelli, Di Lorenzo sovrasta Kulusevski e ci si mette anche Kean che entra in tempo per girare di testa verso il suo portiere e l’irruenza di Koulibaly che porta la palla in rete e Allegri a otto punti da Spalletti“.