Cds – Napoli tutto in una notte: Granduca di Toscana e Re di Napoli

Il Napoli vince contro la Juventus, la piazza esplode di gioia, e anche i quotidiani questa mattina incoronano i ragazzi di Spalletti. In particolare il Corriere dello Sport, che riassume una notte di festeggiamenti in una vero e proprio galà:

“Napoli Tutto in una notte: Granduca di Toscana e re di Napoli. Luciano Spalletti si regala un trono, sistema otto punti tra sé e la Juventus, lascia che quel coro del Maradona stordisca quello stadio intero e semmai lo infiammi ancora, più in là: da ieri, e dopo aver battuto La Vecchia Signora, un’ impresa personale che in 24 anni di panchina gli era riuscita soltanto due volte, sarà probabilmente un’ altra storia. Questo Napoli però sale in cattedra e da dimostrazione di essere una squadra matura, e forte“.