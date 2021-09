Borja Valero, ex giocatore di calcio di ruolo centrocampista, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria di ieri del Napoli contro la Juventus: “Mi aspettavo che gli azzurri vincessero, non è stata una sorpresa per me. Io conosco Spalletti e sta mettendo nel gioco le sue idee. Juventus? I precedenti già non erano buoni, le prime giornate non sono state il top. Proprio per questi fattori il risultato di ieri me lo aspettavo”.