TuttoSport – Osimhen e Ospina a rischio per il Leicester: i dettagli

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio ala partita di Europa League tra Napoli e Leicester e a Victor Osimhen e David Ospina. Infatti, come riportato dal quotidiano, i due sono a rischio per la partita di giovedì prossimo: “Ospina è rientrato in albergo solo in serata, Osimhen lo ha anticipato di qualche ora e non ha partecipato alla rifinitura. Oggi ci saranno entrambi, però è forte il rischio che giovedì non potranno giocare a Leicester: chi entra in Inghilterra e proviene da una zona rossa, deve osservare 10 giorni di quarantena. Come si risolve il problema? Il Napoli punta sulla Uefa, provando ad avere una deroga come c’è stata per i recenti Europei, oppure rinviare la gara ad altra data. Le altre due opzioni sono il campo neutro oppure l’inversione di stadio e questa ultima soluzione non piace al club azzurro che vuole giocare l’ ultima gara del girone in casa contro il Leicester”