Repubblica – Napoli, acquistati nuovi dispositivi per accelerare gli ingressi al Maradona

Da qualche ora sono già aperti i tornelli per l’ingresso allo Stadio Maradona per una delle partite, o meglio dire, la partita più sentita dal popolo partenopeo: Napoli-Juventus. 27 mila persone saranno pronte a dare la carica ai propri beniamini a partire dal fischio d’inizio fissato alle ore 18:00.

In vista di questo evento prestigioso, la Questura di Napoli ha adottato alcuni provvedimenti riguardo gli ingressi degli spettatori all’impianto dopo la confusionaria gestione nelle partite contro il Venezia e il Benevento. Come riportano i colleghi di Repubblica, nuovi steward sono stati assunti per aprire più varchi d’accesso. Di conseguenza, c’è stato anche un acquisto di nuove attrezzature come smartphone per verificare i green pass e termoscanner per la temperatura corporea. Insomma, tutto pronto per la grande sfida al Maradona contro i rivali di sempre!