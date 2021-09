Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulla sfida del Maradona tra Napoli-Juventus.

Ecco quanto affermato: “Conosco bene Allegri e non sorpreso dall’esclusione dei sudamericani. Max da una possibilità a tutti e fa sentire ognuno dei suoi calciatori importanti. Dal punto di vista mentale parte in vantaggio, non cerca scusa o alibi. La Juventus sembra sfavorita, in realtà il pronostico tra queste due squadre è sempre da 50 e 50”.