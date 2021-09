Napoli, Ruiz: “Il nostro modo di giocare non cambia con la presenza di Osimhen, abbiamo degli attaccanti fortissimi”

Nelle interviste pre gara, in casa Napoli, Fabian Ruiz ha parlato cosi ai microfoni di Dazn:

“Giocare con Osimhen? Il modo non cambia, lui è velocissimo ma abbiamo sempre la nostra identità, avanti siamo coperti perche i nostri attaccanti sono fortissimi. Dobbiamo dare il massimo in ogni partita. Anguissa? E’ arrivato con voglia e vuole dimostrare di essere importane. Vuole giocare questa partita di dimostrare a tutti quanto è forte, a noi ha già dimostrato di essere importante. Lui è stato in Spagna, abbiamo parlato un po in spagnolo”