Napoli, Giuntoli: “Anguissa lo seguivamo da tempo. Terzino sinistro non c’è stata occasione, con Spalletti siamo più attenti”

Il ds azzurro, Cristiano Giuntoli, ha parlato cosi a Dazn:

“Dobbiamo crescere nella testa, essere più consapevoli delle nostre possibilità. E’ la partita giusta per crescere. Anguissa è un centrocampista co caratteristiche diverse, è nata per questo motivo la trattativa. Lo seguivamo da tempo, dai tempi del Villareal, abbiamo colto quest’occasione. Il terzino sinistro non ci sono state particolari occasioni, il mister strada facendo si è accorto che eravamo coperti con Zanoli, il rientro di Ghoulam e Mario Rui. Spalletti è un grande allenatore, abbiamo tanti giocatori con rapidità che si sposano con la sua idea di calcio, sembra molto più attenta la squadra rispetto al passato”.