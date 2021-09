Koulibaly: “L’esultanza? Per i tifosi! +8 sulla Juve? Troppo presto per parlare”

Kalidou Koulibaly, autore del gol che ha permesso al Napoli di sconfiggere la Juventus per 2-1, è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare del successo dei partenopei.

“L’esultanza? Ho visto i tifosi, è stato bellissimo. Volevo fotografare il momento, la vittoria è per loro perché ci sono mancati per oltre un anno e vederli qua ci rende felici. La vittoria? Sapevamo che a loro mancavano dei giocatori come a noi, ma sono una squadra forte con giocatori di talento. Peccato per il gol subito, ma abbiamo avuto la maturità giusta per recuperarla e siamo felici. Dobbiamo lavorare perché penso che possiamo fare ancora meglio”.

“A +8 sulla Juve? Troppo presto, noi non pensiamo a nessuno. Pensiamo a noi stessi, a vincere le nostre partite. Però dobbiamo continuare a vincere, a prendere esperienza. L’abbraccio a Insigne dopo il gol? Siamo amici, gli voglio bene e lui ne vuole a me. Questa è la riprova che siamo una squadra che pensa l’uno per l’altro”.