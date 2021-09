Juve, Pellegrini al 45′: “Dobbiamo continuare così, con sacrificio e lottando tutti insieme”

Juventus in vantaggio al Maradona dopo un erroraccio di Manolas , al termine dei 45′ Luca Pellegrini, terzino bianconero, è intervenuto al microfono di Dazn:

“Stiamo facendo bene, tutta la squadra, facendo una partita di sacrificio in un momento di difficoltà. Ci stiamo stringendo sempre di più. E’ la prima volta che vivo questo spogliatoio per più di un mese e sono quasi meravigliato per i calciatori che ci sono, per le idee che hanno, per quanto sono uomini. Dobbiamo continuare così, non abbiamo fatto ancora niente”.