Juve, Nedved: “Siamo un bel mix di giovani ed esperti, siamo fiduciosi di questo gruppo”

Pavel Nedved, vice presidente della Juve, ha parlato cosi ai microfoni di Dazn”

“Napoli-Juve? Partita tosta, bisognerà giocarla con il cuore. Mi aspetto tanto da tutti, per me ci sono tanti nomi che possono fare la differenza. Abbiamo una squadra nuova, un mix di esperti e giovani. Dovrei dire tanti nomi, abbiamo fiducia in questa prospettiva dei nuovi. Dybala ed il rinnovo sono una trattativa che prosegue, la stanno portano avanti con il ds Cherubini. Siamo fiduciosi. De Sciglio sarà una risorsa, lo considero un grandissimo difensore, ha fatto benissimo ed è stato limitato da alcuni infortuni”.