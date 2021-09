Il Mattino: Spalletti non si è sottratto al duello dialettico di Allegri

Oggi Il Mattino scrive della sfida dialettica avvenuta ieri in conferenza stampa tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri:

“Allegri ha indicato il Napoli come una candidata allo scudetto e Spalletti non si è sottratto al duello dialettico: anzi, ha accettato la sfida, rinunciando come il collega alla ricerca degli alibi per le assenze. È il segnale giusto per la squadra e la tifoseria, che Luciano ha ancora una volta accarezzato spaccando la passione calcistica meridionale in due: da una parte chi tifa per la Juve, dall’ altra chi tifa per il Napoli”.