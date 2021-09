FOCUS – Napoli-Juventus: dove vederla e probabili formazioni

Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli andrà in scena alle 18:00 il match valido per la terza giornata di campionato fra Napoli e Juventus. Gli azzurri a punteggio pieno devono continuare sulla scia positiva, nella speranza di ritrovare una prestazione più che convincente, assente ingiustificata contro Venezia e Genoa. Dall’altra parte c’è la Juventus di Max Allegri che dopo i passi falsi con Udinese ed Empoli, riuscendo a racimolare un solo punto in classifica, è tempo di ritrovare punti e vittorie. In un ‘Maradona’ sold out per un match che si preannuncia – come sempre – scoppiettate, non sono mancati i colpi a sorpresa già prima del match, con il caos delle nazionali che ha coinvolto e soprattutto decimato i due club. Per fortuna nulla di grave per il Napoli, che avrà comunque Ospina fra i pali; stessa cosa non si può dire dei bianconeri, che si troveranno fuori quasi tutti i sud americani.

I precedenti

Questo sarà il confronto numero 151 tra Napoli e Juventus in Serie A. E’ la 76esima edizione in casa azzurra. Questi i precedenti interni: 25 successi Napoli, 27 pareggi, 23 vittorie Juventus.

L’ultima vittoria del Napoli in casa contro la Juventus in Serie A risale al 13 febbraio 2021, quando Napoli v Juventus finì 1-0, dal dischetto la decise Lorenzo Insigne. L’ultimo pareggio del Napoli in casa contro la Juventus in Serie A è datato 2 aprile 2017, Napoli v Juventus finì 1-1, Hamsik risponde a Khedira e non si va oltre il pareggio. L’ultima sconfitta del Napoli in casa contro la Juventus in Serie A risale al 3 marzo 2019, Napoli v Juventus finì sul risultato di 1-2.

Focus Juventus

Due partite giocate, un pareggio e una sconfitta e un solo punto portato a casa. No, non è il bilancio delle prime due gare di una neopromossa, ma della nuova Juventus di Max Allegri. Il tecnico bianconero ha iniziato sicuramente nel peggiore dei modi la sua nuova avventura sulla panchina che lo ha consacrato da allenatore, e ora alla terza giornata si ritrova subito un importante banco di prova, il big match con il Napoli. La partita con gli azzurri è storicamente un match delicatissimo dentro e fuori dal campo, ma in particolare sul terreno di gioco ha sempre riservato enormi sorprese, spesso anche spiacevoli. In particolar modo al Maradona, ormai ex San Paolo, dove i partenopei hanno sempre provato a tenere banco.

Ma a proposito di Max Allegri. Il tecnico toscano è ormai un veterano del nostro campionato, ma in particolar modo in carriera la squadra che ha affrontato più volte è proprio il Napoli, con ben 26 partite giocate. In totale il suo bilancio è di 11 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte. Fra i giocatori cardine invece della rosa, quest’oggi salgono le quotazioni per Leonardo Bonucci senatore e leader di questa rosa.

Dove vederla

La partita sarà disponibile su DAZN Channel sul canale 409 del DTT, oppure sull’app di Dazn disponibile su Android e iOS con un abbonamento da 29,99 euro.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Elmas, Politano, Osimhen, L. Insigne. Allenatore: Spalletti.

JUVE (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Lu. Pellegrini; Kulusevski, Morata. Allenatore: Allegri.