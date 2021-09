Da Torino – Verso Napoli-Juve, la probabile formazione bianconera

Mancano quasi due ore al fischio iniziale al Maradona per la sfida tra Napoli–Juventus, match valido per la terza giornata di Serie A. Secondo quanto riportato da TuttoJuve, Massimiliano Allegri sarebbe orientato a schierare il 3-5-2. Tra i pali Szczesny preferito a Perin. Il trio difensivo sarà composto da Bonucci, Chiellini, De Ligt. A centrocampo a sinistra ci sarà Pellegrini mentre a destra De Sciglio. Nella zona centrale del campo spazio a McKennie, Locateli e Rabiot. In attacco Kulusevski al fianco di Morata.

Probabile formazione Juventus (3-5-2): Szcesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, McKennie, Locatelli, Rabiot, Pellegrini; Morata, Kulusevski.