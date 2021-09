Allegri in conferenza: “A volte certi errori li paghi. Ronaldo? Fa parte del passato”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, commenta la sconfitta dei suoi contro il Napoli per 2-1 in conferenza stampa.



“Cosa non è andato? Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra nel primo tempo, nel secondo tempo loro hanno preso il sopravvento. A volte certi errori dei singoli li paghi, in questo momento paghiamo anche il minimo errore. Sotto l’aspetto tecnico potevamo far meglio, di fronte avevamo un bel Napoli. Non abbiamo ancora vinto, ma ora dobbiamo pensare alla Champions e poi prepararci alla prossima in campionato”.



“Gruppo? Mi fido, stasera ne ho avuto l’ampia certezza, si recupererà il terreno perduto. Questo gruppo è destinato a crescere grazie alle batoste subite. Questa sera è una sconfitta diversa, che va messa da parte”.

“Ronaldo? Fa parte del passato, ha fatto una scelta. Ora non c’è più, la Juve lo ha lasciato andare perché non si può tenere un giocatore contro la sua volontà”.

“Se era la gara che mi aspettavo? Dobbiamo essere più lucidi vicino all’area, la squadra sul piano tattico ha fatto ciò che gli avevo chiesto contro un buon Napoli. Anche gli errori fanno parte del calcio, in questo momento abbiamo un banco di prova importante che dobbiamo superare per non farla diventare una cosa mentale”.

“Szczesny? Non gli sta mancando serenità, ha fatto un errore di gestione della palla ed oggi un errore tecnico. Ora ha già dato, sono sereno…”.

“Kean? Certe cose capitano nel calcio, a volte sembrano scritte da qualche parte. Abbiamo preso gol così con l’Udinese, con l’Empoli, oggi non ne parliamo. Dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare, non a quello che è successo”.