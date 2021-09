TMW – Amerini: “Napoli favorito, ma mai dare per morta la Juventus”

L’ex centrocampista, Daniele Amerini, ha rilasciato un intervista a “Tuttomercatoweb.com” riguardo la prossima sfida del Napoli contro la Juventus: “Il Napoli è favorito contro una Juve che ha dimostrato delle difficoltà. Ma i bianconeri hanno in panchina un maestro come Allegri, dunque mai dare la Juve per morta. Il tecnico livornese ci ha insegnato tra l’altro che è capace di grande rimonte ed è il più bravo di tutti a gestire questo tipo di difficoltà. Credo che alla fine si giocherà comunque lo scudetto“.