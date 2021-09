Padalino: “Di Lorenzo è un grande professionista. Può giocare ovunque”

Pasquale Padalino, allenatore di Giovanni Di Lorenzo ai tempi del Matera, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del terzino del Napoli.

“Di Lorenzo è in grado di interpretare al meglio i ruoli in cui viene schierato. Di base è un grande professionista ed è appassionato di questo lavoro che riesce a svolgere bene. È il calciatore del futuro, che si esprime al top in qualsiasi posizione. Poi può capitare ogni tanto di giocare delle partite sottotono. Giovanni ha molte abilità, come la corsa e il cross, ovviamente è abile anche in difesa”.