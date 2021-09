Napoli-Juventus, ecco la lista dei giocatori lasciati a Torino da Allegri: i dettagli

Manca sempre meno al big match della terza giornata di Serie A Tim tra Napoli e Juventus allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli: vigilia calda per via delle numerose assenze in entrambe le squadre. Aspettando la conferenza stampa di Luciano Spalletti alle 14:30, poco fa Max Allegri allenatore della Juventus ha sciolto i dubbi riguardo la presenza dei sud-americani impegnati nella notte con le rispettive Nazionali. L’allenatore bianconero ha scelto di non convocarli per evitare infortuni in vista della Champions di martedi. Oltre Cuadrado, che è rimasto in Colombia non ci saranno: Alex Sandro, Danilo, Dybala e Bentancur. Oltre Chiesa che si è infortunato in Nazionale, problema muscolare per lui.