Dario Marcolin, ex calciatore, intervistato per Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato la sfida tra Napoli e Juventus.

“Mi aspetto un Napoli che cercherà di imporre il suo gioco alla Juventus. La sconfitta dei bianconeri contro l’Empoli servirà loro per avere una maggior concentrazione al Maradona. Gli uomini di Allegri sono già ad un bivio: uscire male dal Maradona significherebbe allontanarsi molto dalla vetta della classifica”.