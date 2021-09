L’angolo del fantallenatore – I nostri consigli per la 3° giornata di Serie A

Domani comincerà la terza giornata di Serie A, è di nuovo tempo di fantacalcio e noi siamo tornati con la nostra rubrica dedicata a tutti i fantallenatori. Con il caos delle nazionali sudamericane, molti calciatori difficilmente saranno rischiati dai rispettivi allenatori, mentre altri, come nel caso di quelli della Juventus, non saranno proprio convocati, in vista anche degli impegni europei in settimana. Ecco, quindi, i nostri consigli per questa giornata di fantacalcio che, come di consueto, saranno 3 portieri, 5 difensori, 5 centrocampisti e 5 attaccanti:

PORTIERI:

Milinkovic-Savic: Il portiere serbo del Torino affronterà in casa la Salernitana e sulla carta potrebbe essere una buona partita per portare a casa il +1 dell’imbattibilità, considerando anche che i padroni di casa sono affamati di vittorie, viste le prime due sconfitte in campionato.

Silvestri: Il portiere dell’Udinese, reduce da due ottime prestazioni contro Juventus e Venezia, può ripetersi anche questa settimana in casa dello Spezia, ancora con molti dubbi di formazione e di modulo. Può regalare, dopo il 3-0 al Venezia, un’altra imbattibilità a coloro che decideranno di schierarlo.

Vicario: Il portiere dell’Empoli, protagonista inaspettato all’Allianz Stadium contro la Juventus dove ha addirittura chiuso senza subire reti, potrebbe ripetersi questa giornata in cui affronterà il Venezia in casa. Gli ospiti, inoltre, sono ancora fermi a zero reti dopo le prime due giornate.

DIFENSORI:

Faraoni: L’esterno del Verona affronterà la trasferta di Bologna, non tra le più facili del campionato, ma neanche troppo complicata. Lo scorso anno, inoltre, ha dimostrato di saper far male in zona offensiva e di poter portare molti bonus al fantacalcio, considerando anche la sua posizione di quinto di centrocampo.

Dalbert: Il brasiliano ex Inter e Fiorentina è stato acquistato quest’estate dal Cagliari per essere sfruttato come esterno del centrocampo a 5 di Semplici. Contro il Genoa in casa può essere una buona idea schierarlo titolare al fantacalcio anche perchè gli ospiti sono reduci da 6 reti subite nelle prime due giornate.

Singo: Il giovane ivoriano sarà schierato titolare da Juric come esterno destro del centrocampo a 5. Affronterà, come detto prima, la Salernitana in casa ed essendo un calciatore di tanta spinta potrebbe portare bonus questa giornata.

Stryger Larsen: Il terzino danese sarà utilizzato da esterno di centrocampo da Luca Gotti nella sfida contro lo Spezia in Liguria. Viste le difficoltà della squadra di Thiago Motta, potrebbe essere interessante schierarlo al fantacalcio.

Dimarco: Il difensore dell’Inter potrebbe prendere il posto di Perisic sulla corsia mancina di centrocampo nel 3-5-2 di Inzaghi nella trasferta a Genova contro la Sampdoria. E’ una scommessa che però potrebbe essere la sorpresa di giornata conoscendo le sue doti offensive fatte vedere al Verona lo scorso anno.

CENTROCAMPISTI:

Pessina: Viste le tante assenze in attacco per Gasperini (Muriel out, Piccoli, Ilicic e Zapata non al meglio), il centrocampista campione d’Europa potrebbe essere utilizzato sulla linea di trequartisti dell’Atalanta e può regalare qualche bonus al fantacalcio.

Sensi: Il centrocampista della nazionale italiana sarà utilizzato da Inzaghi da seconda punta dietro Edin Dzeko, viste le assenze di Lautaro Martinez e Correa. Tenuto precauzionalmente fuori da Roberto Mancini contro la Lituania, l’allarme è rientrato e potrebbe essere un protagonista della gara di Genova contro la Sampdoria.

Pereyra: Il ‘Tucu‘ è diventato l’uomo di punta dell’Udinese dopo l’addio di De Paul, dal quale ha ereditato anche il ruolo di rigorista. Autore già di una rete contro la Juventus proprio dal dischetto, potrebbe ripetersi in trasferta contro lo Spezia.

Marin: Il centrocampista del Cagliari sarà utilizzato da Semplici, come fatto già nelle scorse partite, nel ruolo di trequartista dietro le due punte che dovrebbero essere Joao Pedro e Pavoletti. Il rumeno è l’incaricato, inoltre, a calciare tutti i calci da fermo eccetto i rigori.

Bajrami: Il numero 10 dell’Empoli è reduce da due grandi prestazioni offerte contro la Lazio (contro la quale ha colpito due legni e fornito un assist) e contro la Juventus. Contro il Venezia in casa il trequartista di Andreazzoli potrebbe ripetersi e magari trovare anche la sua prima rete in Serie A.

ATTACCANTI:

Deulofeu: L’attaccante spagnolo è reduce da due reti in altrettante partite contro Juventus e Venezia. In entrambi i casi era partito dalla panchina, ma sembrerebbe aver convinto Gotti a lanciarlo dall’inizio nella trasferta di La Spezia. Va sfruttato il suo momento di forma ed è consigliato al fantacalcio.

Caicedo: L’attaccante ecuadoregno è stato fatto fuori da Maurizio Sarri appena arrivato alla Lazio e il Genoa ha creduto in lui e lo ha acquistato nell’ultima giornata di mercato. Con i biancocelesti aveva fatto vedere di essere un calciatore che può andare anche in doppia cifra di gol, soprattutto se sfruttato dall’inizio tutte le partite. A Cagliari, inoltre, ha segnato spesso e potrebbe ripetersi anche questa volta.

Brekalo: Il talento croato è alla sua prima presenza in Serie A e lo farà da titolare con il suo Torino contro la Salernitana. Il club di Urbano Cairo crede molto nell’ala sinistra ex Wolfsburg, tanto da averlo acquistato per 17 milioni di euro. Giocherà a sinistra nel tridente di Juric e può essere una scommessa vincente per questa giornata.

Mancuso: L’attaccante dell’Empoli è reduce dalla rete della vittoria contro la Juventus all’Allianz Stadium e potrebbe sfruttare il suo momento di forma anche contro il Venezia al Castellani. Inoltre, è anche il rigorista della squadra di Andreazzoli ed è un motivo in più per schierarlo.

Arnautovic: L’austriaco ex Inter è già andato a segno contro la Salernitana e potrebbe ripetersi questa giornata contro il Verona di Di Francesco nel posticipo del lunedì sera. Ha già dimostrato di volersi prendere la squadra sulle spalle e potrebbe essere il leader dell’attacco di Mihajlovic anche in questa partita.

TOP 11: