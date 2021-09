Secondo quanto riportato da “La Stampa”, Max Allegri è pronto a rilanciare Moise Kean. Il classe 2000 è pronto a ritornare in Italia debuttando proprio contro il Napoli. L’attaccante, che si è messo in mostra con la Nazionale di Roberto Mancini, è pronto ad aiutare la Juventus in piena emergenza nonostante un solo allenamento alla Continassa con i suoi nuovi compagni.