Juventus, Khedira: “Sarri grande allenatore, ma troppo diverso dallo stile Juve. Napoli? Era fortissimo, che squadra!”

Sami Khedira, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando della differenza tra Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. Entrambi suoi ex allenatori in bianconero:

“Sarri era un allenatore molto preparato, ma troppo diverso dallo stile Juve. Ma quel suo Napoli era una squadra fantastica, ci ha fatto soffrire tanto quell’anno. Io con lui mi sono trovato bene, è sempre stato onesto e, se stavo bene, mi faceva giocare. Allegri però è il miglior uomo che abbia conosciuto nel calcio con lui avevo feeling anche quando il mio italiano era un disastro: questione di istinto”.