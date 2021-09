Juve, Allegri in conferenza: “Cuadrado non ci sarà, come Chiesa. Oggi decido la formazione, faremo bene a Napoli”

Nella conferenza stampa pre gara di Napoli-Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato così degli numerosi assenti:

“I sud-americani non verranno a Napoli: Cuadrado non è rientrato in tempo perchè ha avuto un attacco di gastroenterite ed è rimasto in Colombia, domani per la sfida contro il Napoli non verrà convocato. Non è disponibile come Chiesa, come già sapete che ha un problema muscolare. Mckennie sarà tra gli 11 in campo, devo ancora decidere in che posizione schierarlo, anche il trequartista devo decidere. Deciderò oggi se mettere la difesa a 3, abbiamo la formazione per far bene a Napoli nonostante le numerose assenze. Classifica? Con calma arriviamo, ora bisogna pensare al Napoli domani e alla Champions. Lasciare a casa i sud-americani è stata una scelta poichè arrivano tardi: hanno finito di giocare stanotte e rischiavamo una serie di infortuni e martedì abbiamo la Champions, la più importante del girone”.