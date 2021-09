Lorenzo Insigne ha una voglia matta di far vincere il Napoli contro la Juventus, la rivale storica di sempre: per questo motivo, il capitano, dopo due opache prestazioni con la Nazionale, vuole dare il massimo in modo da far andare gli azzurri a +8.

Il capitano è solo concentrato sulla partita da giocare sabato, in modo da poter finalmente togliersi di dosso anche finalmente la nomea di capitano che teme la Juventus e riscattare il rigore della Supercoppa.

Il futuro di Insigne resta, però, nebuloso; in questo periodo dell’anno, con la sessione di mercato appena chiusa, molti club di A stanno affrontando i discorsi dei rinnovi di giocatori in scadenza, mentre il Napoli non ha fatto alcun passo avanti con Insigne.

I discorsi sono completamente fermi e nessuna delle due parti ha intenzione di fare un passo indietro: così facendo, la rottura e l’addio a 0 sembra inevitabile. Ma, adesso, c’è solo un pensiero in casa Napoli e in casa Insigne: la Juventus.

Per il resto, chi vivrà vedrà.