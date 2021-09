Gianello: Ospina ha molta esperienza. Per la Juve sarà carico. Su Meret…”

Matteo Gianello, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato degli estremi difensori partenopei: David Ospina e Alex Meret.

“Ospina ha tanta esperienza, da anni gioca tra Nazionale e club. Per me arriverà a Napoli carico per la grande sfida contro la Juventus. Queste partite con i bianconeri non sono mai normali, ho avuto la fortuna di poterle giocare. Sono sicuro che Ospina sabato sarà pronto. Meret? Mi piace tanto, ha una grandissima affidabilità, ma gli infortuni stanno condizionando”.