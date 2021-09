Alberto Di Chiara, ex calciatore, intervistato a Tmw Radio, tra i tanti argomenti ha parlato anche di Victor Osimhen, centravanti del Napoli pronto a partire dal primo minuto contro la Juventus.

“Per il Napoli è un giocatore indispensabile. È giusto aver esuberanza e personalità, ma non si deve eccedere. Deve essere bravo Spalletti nell’affrontare in maniera selettiva tutti i componenti della squadra, ma ha la personalità per farlo. Anzi, penso l’abbia già affrontata”.