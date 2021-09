Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha commentato durante la trasmissione “RadioGoal” su Radio Kiss Kiss, il momento azzurro alla vigilia di Napoli-Juventus.

Ecco quando dichiarato sul ritorno di Ospina e sull’infortunio di Lobotka in nazionale: “Lobotka? Se non c’è lesione, i tempi di recupero non sono lunghi. Potrebbe addirittura farcela con la Juventus. Se Ospina torna oggi non ho dubbi che domani sarà in campo. Ma tutto dipende da lui e dalle sue sensazioni personali”.