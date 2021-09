Chiambretti: “Gattuso è stato un vero gladiatore nelle passate edizioni del campionato ma Spalletti ha esperienza”

Piero Chiambretti ha rilasciato un’intervista a Radio Marte durante la trasmissione “Si gonfia la rete” riguardo la nuova gestione del Napoli: “Spalletti voleva rimanere con questa squadra? A De Laurentiis la cosa sarà piaciuta tanto, ai tifosi meno. Gattuso è stato un vero gladiatore nelle passate edizioni del campionato ma Spalletti ha esperienza, l’ambiente è decisivo per un allenatore e il suo entusiasmo. Mi sembra che il feeling ci sia, come ci fu quello con Mazzarri e Sarri. Molte volte invece, come accaduto con Ancelotti o altri, gli allenatori non hanno legato con piazza e presidente. Speriamo che il carattere di Aurelio e di Spalletti vada sempre d’accordo. Sicuramente il Napoli ha dimostrato di avere una squadra forte, oltre che un gioco già divertente l’anno scorso e ora anche di più“.