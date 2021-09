Il momento di Napoli-Juventus si avvicina: alla vigilia di questo big match si è sempre soliti andare a vedere le statistiche e a consultare i precedenti. Per questa partita, c’è ne una che non sorride proprio agli azzurri: in Serie A, Spalletti ha vinto solo una volta contro la Juventus.

Era il 14 maggio del 2017 e la Roma batté in casa i bianconeri, che avevano lo Scudetto però già in tasca; era l’epilogo della seconda avventura di Spalletti a Roma, che era diventata una città avvelenata per il caso Totti.

Andando a vedere complessivamente, tra tutte le competizioni, alla vittoria del 2017 si aggiunge una vittoria nella Coppa Italia del 2006 ai quarti contro i bianconeri. Tutti i tifosi azzurri, leggendo questi dati, sperano che il tecnico riesca a invertire la tendenza per battere l’avversaria più agguerrita di sempre.

Tra Napoli e Juve ci sono state delle grandi lotte Scudetto, e nel 2018 un ruolo importante lo ebbe Spalletti in quel famoso Inter-Juventus. Ora è il momento per Spalletti di affrontare i bianconeri e Allegri, l’altro tecnico valutato da ADL per il post-Gattuso.

Domani si dovrà lottare contro la cabala, anche perché mandare a -8 la Juventus costituirebbe un bel vantaggio dopo 3 giornate di campionato.