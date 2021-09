Sky – Spalletti pensa alla formazione migliore per sfidare la Juve

La redazione di Sky Sport ha ipotizzato quali potrebbero essere le scelte di Spalletti per sfidare la Juve nel big match di sabato.

Zielinski è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il suo infortunio nella scorsa partita di campòionato contro il Genoa. Sarà difficile vederlo in campo.

In porta ci sarà Ospina, il suo rientro è previsto per domani sera. Di Lorenzo e Mario Rui giocheranno sulle fasce, Koulibaly e Manolas sarà invece la coppia centrale. A centrocampo Anguissa è pronto per il suo debutto con il Napoli, visti gli infortuni di Demme e Lobotka. Elmas sostituirà Zielinski, che giocherà alle spalle di Osimhen.