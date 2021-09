Sky – Spalletti indeciso, il modulo del Napoli contro la Juventus dipenderà dal centrocampo: i dettagli

Dopo il rientro della maggior parte dei nazionali, Luciano Spalletti lavora all’incontro contro la Juventus che si terrà al Maradona, sabato alle ore 18! Tanti ancora i punti interrogativi che attanagliano la squadra partenopea, su tutti quello del centrocampo. Il modulo infatti con il quale partirà il Napoli dipenderà soprattutto da questa zona del campo. Solo tre calciatori disponibili per il tecnico toscano: Elmas, Fabian Ruiz e Zambo Anguissa. La chiave infatti è soprattutto nell’ultimo arrivato, se dovesse farcela a partire da titolare, Spalletti potrebbe anche pensare al suo amato 4-2-3-1! In alternativa potrebbero esserci tutti e tre da subito, in quel caso, l’ex tecnico dell’Inter, si avvarrà del 4-3-3 che ha già raccolto due vittorie in altrettante partite! A riportarlo è l’ultima edizione di Sky Sport.