Mario Sconcerti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio sui big match Milan-Lazio e Napoli-Juventus.

Ecco quanto affermato: “Test molto importante per tutte le squadre, queste sfide ti dicono chi sei. Difficile immaginare come scenderà la Juventus in campo, se consideriamo le tante assenze. Giocare in queste condizioni è inaccettabile, 3 partite in dodici giorni con voli transcontinentali. I bianconeri, rispetto alle altre, vivono un momento già importante per lo sviluppo della propria stagione”.