Valter De Maggio, giornalista e conduttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazione in vista di Napoli-Juventus sulle condizioni di Stanislav Lobotka.

Ecco quanto affermato: “Recuperare Lobotka? Non è assolutamente facile, non voglio dare false speranze. Al momento c’è solo una piccola speranza di recuperarlo. La volontà del Napoli e di non forzare il recupero in vista dei tanti impegni che ci saranno. Tra l’altro se dovessero mancare lui, Demme e Zielinski, ci sarebbero Fabian, Elmas ed Anguissa per sostituirli”.