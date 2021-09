Luca Palmiero, in forza al Cosenza, ha parlato ai microfoni di pianetaserieB.it in merito al Napoli. “Non mi aspettavo una chance perché il Napoli è una squadra al vertice della Serie A e per arrivare a guadagnarsi un’opportunità simile bisogna fare un certo percorso e a me manca ancora un pezzo di strada da percorrere”.