Importanti aggiornamenti sul fronte biglietti in vista di Napoli-Juve. Stando a quanto riporta il portale Ticketone, la prevendita vola ormai a livelli alti. Esaurita la curva B, restano disponibili pochi posti per i distinti, la curva A e tribuna Nisida. Alta invece la disponibilità per quanto riguarda il settore ospiti.