Hamsik, l’entourage: “Marek è legato alla città. Ruolo da dirigente? E’ presto per parlare di futuro”

Sono passati più di due anni dall’addio di Marek Hamsik al Napoli, eppure è impossibile non parlare di lui. Martin Petras, membro dell’entourage del calciatore slovacco, ha parlato dell’ex capitano azzurro nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli.

Il procuratore sportivo ha ricordato a tutti i tifosi l’affetto che il calciatore prova per la città e per il popolo partenopeo, prova di un legame che non si è mai spezzato. Ecco quanto affermato:

“Non pensa ancora al post-carriera, giocherà ancora per qualche anno. E’ presto per pensare al ritiro dal campo, solo dopo penserà a cosa fare. Dirigente del Napoli? Non dipende solo da lui. Marek è legato alla città, in qualche modo ci tornerà, è un legame che non finirà mai. Non ha mai venduto la casa di Castel Volturno, quando viene a Napoli torna sempre lì. E’ un luogo di ritrovo anche per la sua famiglia, per esempio la settimana scorsa ci è stato suo padre Richard”.