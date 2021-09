FOTO – A Castel Volturno ormai manca solo Ospina! Gli scatti dell’allenamento del Napoli

La sosta per le nazionali, come spesso capita, ha creato scompiglio tra i migliori club della Serie A. I match disputati infatti hanno fatto perdere a Spalletti un’altra importante pedina come Stanislav Lobotka. Nella giornata di oggi però, terminati tutti gli impegni, a Castel Volturno sono arrivati tutti i calciatori impegnati nei match di qualificazione al prossimo mondiale in Qatar. La SSC Napoli, attraverso i social, ha pubblicato le foto dei ragazzi arrivati quest’oggi. Tra questi ci sono Rrahmani, Zielinski (ancora acciaccato), Insigne e Di Lorenzo, fresco di primo goal con l’Italia. Manca solo David Ospina, il portiere ex Arsenal è atteso a Napoli nella giornata di domani dopo l’ultimo impegno di questa sera con la sua Colombia.

Di seguito gli scatti pubblicati sui social: