Andrea Carnevale, ex attaccante ed osservatore dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sulla sfida tra Napoli-Juventus.

Ecco quanto affermato: “Il Napoli arriva alla sfida contro la Juventus forte dal punto di vista psicologico. D’altro canto i bianconeri non possono continuare a lasciare punti per strada che potrebbero essere decisivi per le ambizioni del club. Allegri dovrà trovare la strategia giusta, considerando le tante defezioni per la sfida del Maradona. Protagonisti del match? Per il Napoli dico assolutamente Osimhen. Per la Juventus, qualora dovesse giocare, punto su Chiesa”.