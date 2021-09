Brambati: “Anche ai miei tempi i giocatori lasciavano il ritiro della Nazionale in anticipo. Napoli-Juve? Vi dico la mia”

Massimo Brambati è stato ospite ai microfoni di TMW Radio. L’ex calciatore ha colto l’occasione per esprimere la sua opinione sul Campionato e sul Napoli.

Queste le sue parole: “Nazionali? Fin dai miei tempi si facevano tornare a casa prima i giocatori. Tutto questo è colpa della calendarizzazione di questi eventi. Capisco che ci sono dietro interessi importanti e si devono seguire delle regole, ma in questo modo viene meno il rispetto verso i tifosi.

Voglio vedere un Napoli-Juve con i migliori. Il club deve poter avere a disposizione i suoi giocatori migliori. Sono sicuro che certi giocatori siano tornati prima per essere risparmiati. Non sono sorpreso che una società faccia di tutto per riavere un giocatore”