All.Benevento: “Niente euforia! La partita vinta contro il Napoli era solo un’amichevole”

L’allenatore del Benevento, Fabio Caserta ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa pre-partita. Il tecnico giallorosso ha commentato l’amichevole vinta contro il Napoli lo scorso lunedì al Maradona.

Questo quanto affermato: “Non dobbiamo esaltarci per la vittoria al Maradona. Si è trattato un’amichevole dove entrambe le squadre hanno fatto giocare elementi che non avevano molto spazio. E’ stata una bella serata, ma non dobbiamo pensarci più. I ragazzi sanno che dobbiamo lavorare tanto per raggiungere i nostri obiettivi. Le vittorie e le prestazioni ti aiutano a far crescere la consapevolezza di essere bravi“