A Torino c’è molta preoccupazione per la sfida contro il Napoli: i dettagli

Antonio Barillà è stato intervistato nel corso della trasmissione Marte Sport Live in onda su Radio Marte. Il giornalista del La Stampa ha commentato la sfida che si terrà questo sabato al Maradona tra Napoli e Juve.

Queste le sue parole: “La Juventus oggettivamente è messa peggio del Napoli, ci sono molti infortunati e i giocatori di ritorno dal Sudamerica. Si parla di 8 calciatori indisponibili in una partita che per la Juve rischia di essere determinante, a livello psicologico.

Ronaldo? Allegri sapeva di poterlo perdere. C’erano state situazioni che non lasciavano trasparire volontà di prosecuzione, il silenzio durante l’Europeo è stato chiaro. La Juve aveva un piano A con Ronaldo e un piano B senza di lui. Quello che la Juventus non si aspettava è che la decisione venisse presa a calciomercato quasi chiuso, altrimenti si sarebbe organizzata meglio una successione.

Il Napoli viene seguito con molta attenzione perché la gara è importante e arriva in un momento molto delicato perché rischia di scivolare a -8 dalla vetta. Il KO con l’Empoli ha complicato tutto moltissimo. Napoli diventa un bivio importante. Gli spazi per recuperare ci sono perché è tutto astratto ma ci sono due considerazioni da fare: la Juventus prima aveva uno spessore caratteriale superiore e prima c’era una concorrenza non così diffusa e alta. Penso a Napoli, Roma, Inter e Milan, oltre che alla Lazio. Le milanesi sono tornate grandi, rimontare non sarà semplice”.