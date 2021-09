Venerato: “Conte? Piace molto a De Laurentiis, potrebbe arrivare in futuro a Napoli”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato della Rai, è intervenuto ai Radio Goal per parlare del match di sabato tra Napoli e Juventus. Di seguito le parole del giornalista: “Il match tra Napoli e Juventus è bello anche perchè i due allenatori interpretano e studiano un match in modo diverso. Il mister azzurro, Luciano Spalletti, nella sua carriera, ha sempre puntato sul bel gioco a differenza di Massimiliano Allegri. Io mi rispecchio di più nel calcio di Luciano, questo lo sa l’allenatore bianconero. Ho una grossa stima per entrambi, sono due dei migliori in Italia. Conte? La sua forza sta nel vincere. Il patron azzurro ci ha provato più volte a portarlo all’ombra del Vesuvio, potrebbe arrivare in futuro sulla panchina azzurra. Ad oggi, non posso che augurare a Spalletti di vincere lo scudetto”.