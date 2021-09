Vaciago: “Trovo sconveniente che la decisione di ridurre una la squalifica di Osimhen sia stata presa da un giudice napoletano”

Guido Vaciago, giornalista di Tuttosport, è intervenuto nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare di Napoli-Juventus e del ricorso accolto di Osimhen. Le sue parole:

SUL RITORNO DEI NAZIONALI – “Allegri dovrà capire le condizioni dei giocatori che torneranno a Torino: il giocatore che ha meggiori chance di giocare è Cuadrado. Il tecnico farà molte valutazioni tenendo conto del successivo impegno infrasettimanale di Champions League. A Napoli non vedremo la miglior versione del centrocampo della Juventus per via delle tante assenze. Nelle prime uscite, il reparto si è comportato bene nell’amichevole con l’Atalanta e nel primo tempo con l’Udinese, ma disastroso nella ripresa con i friulani e contro l’Empoli. Allegri sta ancora assemblando la sua squadra, complice anche il via vai dei nazionali in estate. Ma penso ci siano ampi margini di miglioramento per il centrocampo bianconero”.

SU OSIMHEN – “È stato sconveniente mettere un giudice napoletano a prendere la decisione, anche perché viviamo in un Paese in cui il sospetto è di regola. Ad ogni modo trovavo esagerata l’espulsione di Osimhen, quindi sarebbe stato assurdo dargli addirittura due giornate di squalifica. La giustizia sportiva italiana dovrebbe essere più seria, visto che viene quasi trattata come un hobby che come una professione”.