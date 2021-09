TuttoSport – Osimhen giustizia è fatta: ci sarà contro la Juventus

«Non era facile ottenere lo sconto di pena, però la buona fede di Osimhen è stata compresa dai giudici. Ha trionfato lo sport ed è stato restituito un grande giocatore ad una grande partita». Sono le ore 19 e l’avvocato Mattia Grassani esulta perché la Corte Sportiva d’ Appello Nazionale ha da poco comunicato con una Pec di aver accolto il ricorso del Napoli per ottenere che la squalifica al centravanti nigeriano fosse ridotta da due a una giornata. Cosi riporta l’edizione odierna di TuttoSport.

Il presidente ADL è rimasto molto felice per l’accoglimento del ricorso, se fosse stata respinta, la sua determinazione l’avrebbe spinto fino al CONI, per chiedere giustizia. Ma fortunatamente non c’è stato bisogno. Nel frattempo l’attaccante è pronto a scendere in campo, arriva da un gol in Nazionale contro Capo Verde e dopo la ramanzina dei compagni e di Spalletti avrà voglia di spaccare e conquistare di nuovo tutti.