SSC Napoli – Biglietti Napoli-Juve, vendita libera ai residenti in Campania

Arriva la comunicazione della SSC Napoli riguardo la vendita dei biglietti per la gara di sabato al Maradona contro la Juventus. Nei giorni scorsi c’era stata la sospensione della vendita dei tagliandi per questioni di sicurezza legati all’emergenza Covid.

Si era ipotizzato ad una vendita solo per coloro i quali fossero in possesso della Fidelity Card. Si è poi deciso di vendere i biglietti liberamente ai residenti in Campania. Per accedere al settore ospiti bisognerà essere un tesserato del club bianconero.

Questo quanto riportato nel comunicato:

“In relazione alla gara Napoli-Juventus, in programma allo stadio “Diego Armando Maradona” sabato 11 settembre alle ore 18, in seguito alla determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero degli Interni, sara’ consentiva la vendita dei tagliandi a tutti i residenti in Campania e ai possessori della Fidelity card della SSC Napoli ovunque residenti.

Per quanto riguarda il settore “ospiti”, e’ ammessa la vendita ai soli sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della Juventus F.C. ovunque residenti. Resta in vigore l’incedibilita’ dei titoli di accesso”.