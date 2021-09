Zielinski potrebbe non giocare contro la Juve questo sabato. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio.

Per il giornalista di Sky Sport le probabilità che il polacco recuperi una buona condizione fisica sono molto basse. A confermarlo ci sono anche le novità che arrivano dalla Polonia, dove il calciatore è impegnato la sua nazionale. Infatti il centrocampista non ha giocato nessuna delle due partite di qualificazione per il mondiali.