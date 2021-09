La redazione di Sky Sport conferma il piccolo infortunio ai danni di Federico Chiesa, che in ritiro con la Nazionale Italiana ha avuto un risentimento muscolare. Secondo quanto riportato da Paolo Aghemo, Allegri farà di tutto per schierarlo in campo dal primo minuto.

Il tecnico bianconero non vuole rinunciare al giovane calciatore italiano vista l’emergenza che riguarda il rientro dal Sudamerica di alcuni calciatori.